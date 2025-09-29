En el último adelanto de Eres mi Bien, Fiorella Flórez sorprendió con su llegada a la historia. La actriz apareció con un elegante vestido negro y unos papeles en la mano, en una escena que dejó desconcertado a Mauricio. Justo cuando él salía del lugar, ella lo interceptó con un saludo inesperado: “Buenos días, señor Piallo”.

El gesto dejó lleno de dudas al personaje interpretado por David Villanueva, generando de inmediato múltiples interrogantes entre los seguidores de la novela. ¿Qué es ese documento que tiene en sus manos? ¿Se trata de una aparición profesional o el inicio de un romance que cambiará todo?

La presencia de Flórez promete agitar la trama y abrir una nueva etapa en medio de los conflictos familiares y amorosos que ya envuelven a los protagonistas.

¿Será esta mujer la responsable de un nuevo giro en la vida de Mauricio? ¿O su llegada traerá un secreto inesperado? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

