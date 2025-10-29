El capítulo 51 de Eres mi Bien marcó un antes y un después en la historia de Alan y Cayetana, quienes finalmente se declararon su amor y sellaron el momento con un beso.

En el episodio anterior, ambos habían confesado sus sentimientos. “Yo sé que pasó algo porque lo sentí, quizá me puedo haber equivocado”, le dijo él. A lo que ella respondió: “No te equivocaste, no sé cómo pasó ni cuándo, pero comencé a sentir cosas por ti. Tengo miedo, tú eres mi mejor amigo y no quiero malograr la amistad, pero tampoco puedo negar que siento cosas por ti.”

Y en el capítulo más reciente, luego de aquella conversación, Alan le confesó: “Tú fuiste la persona que estuvo para mí siempre, tú me hacías reír y me escuchabas cuando nadie quería. Siento que contigo puedo ser yo mismo, no necesito ser alguien más y ahora entiendo por qué. No podemos seguir negando esto, merecemos ser felices también.” Cayetana sonrió, se acercó lentamente y finalmente ambos se besaron.

El equipo de producción compartió el detrás de cámaras de esta escena, donde se puede apreciar la complicidad y la emoción del elenco al grabar uno de los momentos más románticos de toda la serie.

¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Alan y Cayetana? 💞 ¡Revive el beso y mira el detrás de cámaras completo en Eres mi Bien!

