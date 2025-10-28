En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, los fanáticos vivieron un momento muy emotivo: fue la última aparición de Natalia Salas como Meche, personaje que se ganó el cariño del público por su carisma, fortaleza y ternura. La actriz confirmó su salida debido a que vuelve a enfrentar una nueva batalla contra el cáncer, motivo por el cual debe priorizar su salud.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió un conmovedor mensaje de despedida: “Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella”, escribió la artista, recibiendo miles de mensajes de apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia Salas (@nataliasalasz)

Durante la grabación de su última escena, Natalia fue despedida entre aplausos y mucha emoción por parte del elenco, especialmente de Claudio Calmet, quien interpreta a Emerson, su esposo en la ficción. Conmovido, el actor expresó: “Las circunstancias se han dado así, me muero de la pena. Agradezco infinitamente todo el tiempo que hemos pasado con ella, por haberse abierto enteramente, por haberse permitido jugar tanto y por haber hecho un personaje tan memorable y tan bonito. Creo que hemos tenido una muy bonita conexión de esposos en ficción. Natalia, querida, gracias por haberme hecho el trabajo fácil y por ponerle tanto corazón a tu personaje.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

Desde ahora, la actriz Ximena Díaz será la encargada de interpretar a Meche en la historia, continuando con el legado que dejó Natalia Salas en la piel de uno de los personajes más queridos de Eres mi Bien.

¿Cómo continuará la historia de los Gómez tras esta emotiva despedida? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

