En una emotiva grabación para Eres Mi Bien, Natalia Salas confirmó que hoy fue su último día interpretando a Mechita, personaje con el que regresó a la televisión después de casi una década. Visiblemente conmovida, la actriz compartió su sentir tras despedirse del equipo y de los televidentes.

“Bueno, hoy ha sido mi último día grabando como Mechita. Estoy emocionada, obviamente me da pena dejar un grupo tan paja, a mis compañeros, este proyecto que me regresó a la ficción después de nueve años”, comentó Salas, quien fue ovacionada por el elenco durante sus últimas escenas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

La actriz explicó que su salida responde a la necesidad de priorizar su bienestar: “Hay cosas que uno no puede dejar de lado y hay que priorizar el estar bien y la salud. Así que va a ser una pausita. Entra una extraordinaria actriz y compañera a encarnar este personaje que hemos hecho con tanto amor. Es Mercedes.”

Natalia también reflexionó sobre lo que significó interpretar a Meche, una mujer fuerte y estructurada que conquistó al público: “Para mí ha sido un poco difícil el encarnar a una señora como tan estructurada, pero ha sido muy divertido, ha sido un regalo. Y ha sido chévere además con quienes me ha tocado grabar al final.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

Finalmente, la artista cerró su mensaje con una frase llena de esperanza y simbolismo: “Terminó una hora en la que voy a poder ir a recoger a mi hijo. Yo creo mucho en el simbolismo, en el romanticismo y en cerrar bien los círculos.”

Sin duda, una despedida cargada de emociones y gratitud. ¿Qué pasará ahora con el personaje de Mechita? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

