Eres mi Bien EN VIVO: Sigue AQUÍ la conferencia de prensa con Mónica Sánchez, David Villanueva, Pierina Carcelén y MÁS
Sigue en vivo la conferencia de prensa y el ESTRENO de Eres mi Bien.
La cuenta regresiva ha terminado y la emoción ya se siente en el ambiente. Este jueves 14 se realiza EN VIVO desde las 4:55 p. m. la conferencia de prensa de Eres mi Bien, la nueva producción de Latina Televisión que promete capturar el corazón de los peruanos desde su estreno el lunes 18 de agosto exactamente después de Yo Soy.
SIGUE AQUÍ LA CONFERENCIA DE PRENSA DE ERES MI BIEN
Además del elenco consagrado, la ficción cuenta con un gran elenco juvenil que buscará conectar con las nuevas generaciones.
¿Podrán los personajes encontrar la felicidad en medio del caos emocional? ¿Qué secretos guarda esta historia que ya comienza a generar expectativa? No te pierdas el gran estreno de Eres mi Bien este lunes 18 y quédate en sintonía para ver también El Gran Chef Famosos, solo por Latina Televisión.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía