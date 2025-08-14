La cuenta regresiva ha terminado y la emoción ya se siente en el ambiente. Este jueves 14 se realiza EN VIVO desde las 4:55 p. m. la conferencia de prensa de Eres mi Bien, la nueva producción de Latina Televisión que promete capturar el corazón de los peruanos desde su estreno el lunes 18 de agosto exactamente después de Yo Soy.

SIGUE AQUÍ LA CONFERENCIA DE PRENSA DE ERES MI BIEN

Además del elenco consagrado, la ficción cuenta con un gran elenco juvenil que buscará conectar con las nuevas generaciones.

¿Podrán los personajes encontrar la felicidad en medio del caos emocional? ¿Qué secretos guarda esta historia que ya comienza a generar expectativa? No te pierdas el gran estreno de Eres mi Bien este lunes 18 y quédate en sintonía para ver también El Gran Chef Famosos, solo por Latina Televisión.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR