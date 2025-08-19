Eres Mi Bien Capítulo 02 EN VIVO: Rubén NO PUEDE MÁS con los CELOS
Inmediatamente después de “YO SOY”, ¡No te lo pierdas!
Actualizado el: 19 agosto 25 | 04:15 pm
Eres Mi Bien llega una vez más para seguir compartiendo estas historias particulares de amor, pero, ¿qué pasará con nuestros protagonistas?
Después de un inesperado encuentro donde Mauricio vio por primera vez a Valeria, no se permite dejar las oportunidades para seguir encontrándose con ella y parece que el sentimiento es mutuo, sin embargo, esto no será del agrado de una persona.
Al percatarse de la rápida cercanía que estaban experimentando Valeria y Mauricio, Rubén se rehúsa a quedarse quieto y confronta cara a cara al aparente nuevo pretendiente de su expareja.
“¿Se puede saber quién le dio permiso para estar coqueteándole a mi mujer?”, le dijo a Mauricio sin filtros y de forma impulsiva, dejando a este último sorprendido, pero también muy confundido.
¿Qué responderá Mauricio? ¿Se quedará para escuchar toda la historia o se irá? Descúbrelo en Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía