Después de tanta espera, Eres Mi Bien llega a los hogares peruanos con una trama y guión originales llenos de amor, drama y alegría. En este primer episodio conoceremos a Valeria Vargas, una “mamá leona”, mujer valiente, querida en su barrio y siempre dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo.

Aunque su vida transcurre con cierta tranquilidad junto a sus hijos, no está exenta de problemas: su exmarido, un hombre particular que no cumple con la pensión, insiste en recuperarla.

Sin embargo, todo cambiará con la llegada de su cumpleaños número 50, una fecha que marcará un antes y un después en su vida.

En medio de esta celebración surge un encuentro inesperado. Mauricio, un hombre jamás visto antes en el barrio, queda cautivado al verla, y parece que ese interés podría ser correspondido… ¿Será el inicio de un nuevo amor para Valeria? ¿Qué obstáculos deberán enfrentar ambos en esta historia que recién comienza?

No te pierdas el gran estreno de Eres Mi Bien, hoy inmediatamente después de “Yo Soy”, solo por Latina.

La expectativa también estuvo presente en las palabras de los demás jóvenes actores, quienes aseguraron que la producción mostrará un lado diferente de sus carreras y que están listos para conectar con el público.

¿Será este elenco juvenil una de las grandes revelaciones de la novela? ¿Qué sorpresas traerán sus personajes? No te pierdas el estreno de Eres mi Bien este lunes 18 de agosto y no olvides quedarte en sintonía con El Gran Chef Famosos.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR