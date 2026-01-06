Rebeca perdió el control al descubrir que su hijo, a quien creía muerto, está vivo y es Mauricio, el hijo de Leticia. La confrontación fue directa, Rebeca, devastada por la noticia, encaró a Leticia, dándole una cachetada. La escena marcó un quiebre definitivo entre ambas y dejó al descubierto una verdad que nadie esperaba en Eres Mi Bien.

La escena dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué Leticia ocultó la verdad durante tanto tiempo? ¿Cómo reaccionará Mauricio al conocer quién es realmente su madre? ¿Podrá Rebeca recuperar el vínculo con su hijo tras esta revelación?

