Fiorella Pacheco enfrentó al decano de su universidad para denunciar a Sebastián, cansada del daño y el miedo constante. “Soy una víctima más”, afirmó con firmeza, presentando testimonios en redes y una denuncia previa que lo vincula a un grave episodio con su propia madre.

Aunque la falta de pruebas directas complica el caso, Fiorella recordó que el reglamento obliga a iniciar un proceso interno cuando la integridad de una alumna está en riesgo. “Temo por mi propia vida”, confesó, pidiendo la ayuda que la policía no le dio. ¿La universidad actuará contra Sebastián? ¿Se abrirá finalmente una investigación formal? ¿Fiorella encontrará justicia y protección?

