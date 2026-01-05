Rebeca recibe la noticia más impactante de su vida: Mauricio es en realidad el hijo que creyó muerto durante años. La verdad la golpea con fuerza al descubrir que fue engañada por el hombre que amaba, quien decidió arrebatarle a su bebé tras hacerle creer que había fallecido.

Entre lágrimas, recuerda las mentiras y culpa a Leticia, quien “supuestamente no podía tener hijos” pero que llegó a tener a Mauricio gracias a la ciencia. Ahora Rebeca sabe su identidad, pero él no tiene idea de quién es ella en realidad. ¿Rebeca se atreverá a buscar a Mauricio? ¿Qué pasará cuando él descubra la verdad?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

