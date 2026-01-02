Boris reapareció ante Fran y David, luego de haberlos alarmado con una carta que sonó a despedida. “¡Te extrañé mucho!” fue lo primero que dijo al reencontrarse con sus amigos, quienes no ocultaron su preocupación al recordar lo ocurrido.

Boris intentó tranquilizarlos asegurando que solo nadó y que, en medio del miedo, entendió que aún tenía sueños, aventuras y mucho por vivir. La carta, explicó, no era un adiós definitivo, sino parte de un viaje que nunca llegó a concretarse. Conmovidos, Fran y David le pidieron una promesa clara: no volver a hacer algo así. ¿Boris dijo toda la verdad? ¿Qué lo llevó realmente a escribir esa carta? ¿Podrá cumplir su promesa?

