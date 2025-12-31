En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Rebeca se enfrentó a una revelación que sacudió todo lo que creía cierto sobre su maternidad. Rogandole a Sor Paola por ayuda, revisó los registros guardados en casa de esta y encontró la página del 12 de abril de 1975, el día en que dio a luz.

Allí figuraba su nombre y una anotación clave: “nacido vivo”, con una misteriosa tachadura. Entre lágrimas, Rebeca comprendió que el bebé que le entregaron no era el suyo y que su hijo sí sobrevivió. “Mi hijo está vivo”, repitió desesperada, exigiendo saber la verdad. ¿Quién le arrebató a su hijo? ¿Dónde ha estado todos estos años? ¿Logrará reencontrarse con él?

