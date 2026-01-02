Rebeca regresó al archivo del hospital para confirmar la fecha y hora del parto de su hijo, recibida gracias a sor Paola. Lo que encontró la dejó en shock: “Mauricio es tu hijo. No hay ninguna duda”, dijo Vicente en voz alta al revisar los registros de la monja.

El niño nacido a las 11 de la mañana fue inscrito por Giacomo, junto a su madre Leticia, y hoy vive bajo el nombre de Mauricio Piaggio. Desbordada, Rebeca confesó: “Él no sabe nada. No sabe que yo soy su madre”. ¿Mauricio descubrirá la verdad sobre su origen? ¿Rebeca se atreverá a revelarle quién es realmente?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!