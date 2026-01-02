Mauricio siguió cada movimiento de Renato y alertó a la policía. Minutos después, el operativo se activó y los agentes cercaron su vehículo.

“¡Baje del auto con los brazos arriba!”, ordenaron, mientras Renato intentaba mostrarse desafiante y negaba cualquier culpa. Pero no hubo escapatoria: “Algún día tenías que caer, Molina”, sentenció un oficial antes de llevárselo detenido. A la distancia, Salvatierra observó la escena, consciente de que todo había cambiado. ¿Será este el final de Renato o solo el comienzo de algo peor? ¿Qué consecuencias traerá su arresto para Claudia y Miranda?

