En Eres Mi Bien, Lucía llega de imprevisto a la casa de Foncho para pedirle prestado el internet, metiendo a Foncho en un aprieto. Foncho, quien no quería que Lucía se enterara sobre como pasó la noche con Azucena, le impide como puede el paso a su departamento, pero todos sus esfuerzos se echan a perder cuando Azucena, con malicia y claras intenciones de que Lucía la vea, sale del cuarto y le saluda con una sonrisa.

