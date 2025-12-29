En Eres Mi Bien, Fiorella y Valeria se encuentran nuevamente con el Decano, quien tras haber escuchado el caso de la menor, accedió a hablar con el rector sobre su situación después de ver su nivel de arrepentimiento y desesperación.

El decano regresa de su extensa conversación y con un aire de misterio les adelanta a ambas que a pesar de que el decano se sintió muy identificado con Fiorella, no podían dejar pasar una falta tan grande.

Valeria y Fiorella lo entendieron y agradecieron el esfuerzo, pero fueron interrumpidas por el Decano, quien comentó que el rector era consiente de todo el potencial de Fiorella y lo buena alumna que era, por lo que deciden ponerla a prueba y hacer que se gane su oportunidad.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!