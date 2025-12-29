En Eres Mi Bien, obligado por Renato, Alan se da el encuentro con un mafioso muy peligroso y que habla con él de manera amenazante. Alan le informa que no sabe nada más que el mensaje que le fue a dejar, pero el jefe de mafia no lo deja irse y lo retiene contra su voluntad: “Renato me debe harto billete, y hasta que no me pague, tú serás mi garantía”.

