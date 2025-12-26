Valeria y Fiorella acudieron a la facultad para pedir una nueva oportunidad luego de semanas marcadas por el intento de desalojo. “Han sido días demasiado complejos y difíciles para mi hija”, expresó Valeria ante el decano, quien reconoció el caso tras verlo en las noticias.

Fiorella defendió su esfuerzo académico y pidió continuar sus estudios. Aunque el protocolo parecía cerrado, el decano mostró empatía y aseguró que hablará con el rector, ofreciéndole la opción de seguir como alumna libre mientras se evalúa su situación. ¿El rector aprobará su permanencia? ¿Fiorella podrá retomar su carrera pese a todo lo vivido?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!