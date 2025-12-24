En Eres Mi Bien, Valeria y Fiorella asisten a una reunión académica en la universidad de esta última con la esperanza de que pueda retomar los estudios que había abandonado.

La encargada de atenderlas regaña a Fiorella por su gran descuido y les adelanta que lo mismo elimina toda posibilidad de alguna segunda oportunidad para la menor.

Fiorella admite su error y acepta esta consecuencia, sin embargo, Valeria, su mamá, no está dispuesta a dar su brazo a torcer y tras mucha insistencia sincera, la encargada les permite una asesora les apertura una reunión para que puedan hablar con el decano.

