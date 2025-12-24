En Eres Mi Bien, Alan se harta de la situación y decide encarar a Renato sin filtro alguno. Al reunirse en el coche de este último, Alan le dice que ya no quiere formar parte de sus actos corruptos y malintencionados. Renato responde con sarcasmo y a pesar de sus amenazas pasivo agresivas, Alan se mantiene firme en su posición.

Sin titubear y lleno de determinación, le hace saber su descontento total por la situación, dejándole en claro que no quiere y nunca quiso ser parte de eso. Renato termina aceptando su “renuncia” con total tranquilidad, pero con una condición, dejándonos a todos en suspenso.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!