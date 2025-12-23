En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Alan enfrentó a sus padres en un momento cargado de tensión. Su nerviosismo era evidente y solo era cuestión de tiempo para que confesara lo que llevaba guardando.

Con la voz quebrada, admitió: “Yo los he defraudado” y reveló que falsificó la firma de un notario, dejándose manipular por Renato, lo que casi les cuesta su casa y la de Valeria. Aunque Emerson reaccionó con enojo, Meche apostó por el amor y la unión familiar.

¿Habrá consecuencias legales para Alan? ¿Renato pagará por lo que hizo?

