La incertidumbre alcanzó su punto más alto en Eres Mi Bien cuando un oficial llegó hasta Fran y David con una noticia devastadora. Tras hallar la mochila y el celular de Boris en la playa, la policía confirmó que aún no han logrado encontrarlo, pero entregó una carta que él dejó para sus amigos.

“Si están leyendo esta carta es porque por fin me fui a ese gran viaje”, decía el mensaje que rompió a ambos en llanto. Boris habló de su dolor, del mar como refugio y del cariño profundo que sentía por ellos, dejando un adiós que no se esperaban. ¿Boris sigue con vida? ¿El mar se lo llevó para siempre? ¿Podrán Fran y David afrontar esta despedida?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!