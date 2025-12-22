Renato Molina recibió un golpe inesperado cuando el juez que había firmado la orden de desalojo decidió dar marcha atrás para proteger su reputación. Presionado por la prensa y las investigaciones, el magistrado fue tajante: “Voy a anular esa orden inmediatamente”, dejando a Renato sin respaldo.

Pese a sus súplicas —“Si hace eso, usted me hunde”— el juez no cedió y anunció que explicará públicamente que firmó por error. Ahora, Renato queda solo frente a la inmobiliaria ilegal, endeudado y sin la salida que esperaba. ¿Qué hará Renato ahora que perdió su última carta? ¿Cómo reaccionarán las mafias involucradas?

