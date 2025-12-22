La protesta vecinal dio un giro inesperado en Eres Mi Bien cuando la prensa reveló en vivo que la inmobiliaria Abarca sería una empresa fachada ligada a mafias extranjeras y al lavado de activos. El informe señaló contrataciones irregulares con el Estado y la ausencia total de responsables que den la cara.

Detrás del escándalo, estalló el pánico: “Nunca debimos haber hecho tratos con Renato Molina”, advirtieron, temiendo ir a prisión. Las amenazas no tardaron: “Pobre de ti que no pagues, Renato. Eres hombre muerto”. ¿Quiénes son las cabezas de esta red? ¿Qué pasará con los vecinos de Chucuito ahora que todo salió a la luz?

