En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio acudió a las autoridades en busca de respuestas y terminó descubriendo algo mucho más grave. El comandante le confirmó que había tomado medidas para proteger a su familia, asignando agentes encubiertos para vigilar los domicilios.

Sin embargo, la mayor alarma llegó cuando reveló que la inmobiliaria Abarca está vinculada a empresas fachada y bandas criminales de la frontera. La palabra “mafias” encendió todas las alertas y dejó claro que los desalojos no serían un simple trámite administrativo. ¿Hasta dónde llegan estas bandas? ¿Qué pasará con las familias de Valeria y Emerson? ¿Podrá Mauricio detener lo que se avecina?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!