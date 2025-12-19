En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Vicente y Rebeca quedaron solos en la tienda mientras buscaban agua para los vecinos que protestan por sus casas. La nostalgia se apoderó del lugar cuando él recordó “esas peñas con guitarra, los boleritos bien juntitos”, y ella aceptó revivir el pasado.

“¿Qué te parece si bailamos pegaditos por los viejos tiempos?”, propuso Vicente, a lo que Rebeca respondió que sí. El baile terminó en un beso inesperado que la dejó confundida y la llevó a marcharse, dejando a ambos llenos de preguntas. ¿Ese beso cambiará su relación? ¿Rebeca se atreverá a enfrentar lo que siente?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!