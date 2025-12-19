En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Boris protagonizó una de las secuencias más inquietantes de la historia. Tras días diciendo que se iría de viaje y luego admitir que no era verdad, el joven evidenció el peso emocional que cargaba.

“Sólo tú sabes que sonrío y trato de ser feliz, pero por debajo de todo esto tengo tanta oscuridad como el mar”, resume el estado en el que se encuentra, dejando en finalmente una carta para Fran y David. ¿Boris realmente tomó una decisión definitiva o habrá una oportunidad de salvarlo? ¿Qué dice la carta que dejó para Fran y David?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!