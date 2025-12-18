Eres Mi Bien capítulo 88: ¡Renato muestra su VERDADERO juego!
El supuesto interés por Miranda esconde una peligrosa intención que alarma a Mauricio.
En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Renato vuelve a cruzar límites tras haberse llevado a Miranda engañándola, para después ser enfrentado por Mauricio. Aunque intenta mostrarse calmado, su verdadero interés queda al descubierto cuando menciona “no soy esa clase de padre”, pero deja entrever que todo tiene un precio. “Por Miranda no te preocupes”, dice, mientras sugiere un pacto silencioso para mantener su identidad oculta.
La escena deja claro que a Renato no le importa el vínculo emocional, sino el control, usando la tranquilidad de la niña como moneda de cambio. Mauricio, furioso, se niega a caer en su juego y le exige que se aleje definitivamente. ¿Hasta dónde llegará Renato? ¿Podrá Mauricio proteger a Miranda?
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!
react