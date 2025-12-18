En un tenso momento de Eres Mi Bien, Alan enfrenta a Renato creyendo que aún puede detener el desastre, sin imaginar la verdad. Frente a cámaras y con tono intimidante, Renato revela que gracias a la firma de Alan se concretó no solo la orden de desalojo, sino también la cesión de la propiedad de su madre y de Valeria.

“Si yo caigo, tú caes conmigo”, le advierte, dejando claro que todo fue una trampa. La humillación es total cuando lo llama “mal hijo” y asegura haberle dado una “lección de vida”. ¿Podrá Alan revertir lo que firmó? ¿Hasta dónde llegará Renato?

