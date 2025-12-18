La tensión se apoderó de Chucuito en el más reciente episodio de Eres Mi Bien cuando Valeria, Rubén, Emerson y varios vecinos se unieron para impedir ser desalojados. Entre gritos de “¡De acá nadie nos mueve!” y “¡Nos quieren quitar nuestras casas!”, los pobladores hicieron frente a obreros que ya habían llegado con maquinaria pesada.

Incluso la prensa apareció para registrar el dramático momento, denunciando a una inmobiliaria de origen dudoso que pretende demoler el barrio. ¿Lograrán frenar este desalojo? ¿Descubrirán quién está realmente detrás del proyecto inmobiliario?

