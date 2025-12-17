En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio encaró a Renato tras llevarse a Miranda, dejándole claro: “No te vuelvas a acercar a mi familia”. Lejos de mostrar interés real por su hija, Renato dejó ver que solo busca beneficio propio al provocar: “Todos se negocian en esta vida… ¿Cuánto vale para ti la tranquilidad de Miranda?”.

La amenaza expuso que no le importa su hija, sino el poder que tiene sobre ella. ¿Hasta dónde llegará Renato? ¿Podrá Mauricio proteger a Miranda?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!