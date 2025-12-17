La angustia explotó en “Eres Mi Bien” cuando Miranda desapareció sin dejar rastro. Claudia y Mauricio se enfrentaron entre reclamos y preguntas urgentes: “¿Dónde está Miranda?”, mientras el portero confesaba que la niña bajó tras creer que su padre la esperaba.

Sin poder revisar las cámaras, Claudia sospecha que fue Renato, quien se habría hecho pasar por Mauricio para llevársela. Sin tiempo que perder, ambos suben al auto y salen a buscarla desesperadamente. ¿Dónde está Miranda? ¿Qué planea Renato?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!