En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Meche vivió uno de los momentos más angustiantes al recibir una supuesta orden de desalojo para pronta demolición. Pese a negarse —“No voy a firmar nada”— fue intimidada por el sujeto que exigía su firma, incluso mostrando un arma.

“Si no es orden de un juez, no firmes”, le dijo Emerson, pero el miedo la dejó sin opciones. La orden quedó “activa”, aunque la legalidad del documento sigue siendo dudosa. ¿Quién está detrás de esta amenaza? ¿Logrará Meche salvar su casa?

