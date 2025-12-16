En Eres Mi Bien, Miranda sale de su colegio en búsqueda de su padre, quien iría a recogerla, sin embargo, en su lugar encuentra su supuesto “entrenador de fútbol”.

Renato, quien hace ya mucho había creado esa falsa identidad para acercarse a Miranda, se hace pasar nuevamente por esta imagen de “entrenador”. Miranda se emociona al verlo tras mucho tiempo y este le comenta que el padre de la niña, Mauricio, le habría encargado ir a recogerla.

Miranda duda, pero Renato se encarga de disipar rápidamente esas sospechas por medio de historias y fundamentos falsos, como que es amigo de la infancia de su papá y que incluso jugaban juntos al fútbol, reforzando su mentira al hacerle saber a la menor que conocía su casa y a su familia. Miranda termina creyendo en su mentira y va con él.

