En Eres Mi Bien, un momento de complicidad se desarrolla tras la reunión culinaria entre Luciano, Foncho y Lucía.

Lucía y Luciano se dedican a caminar tranquilamente. A solas y entre risas, Lucía termina por sincerarse sentimentalmente con Luciano, abriendo su corazón y explicando sus actitudes y pensamientos.

Este momento se vuelve aún más íntimo cuando Luciano también decide expresarse y confesarle también su atracción. La situación escala hasta el punto en el que ambos no pueden más con la conexión mutua, y terminan besándose.

