En Eres Mi Bien, Sebastián se encontraba en su celda cuando su abogado llega para informarle que, a pesar de sus despreciables y muy cuestionables acciones, su madre no quiso denunciarlo, por lo que ante la falta de cargos y por un gran paga corrupta, sería liberado en cuestión de minutos.

A pesar de esto, Sebastián no piensa cambiar su actitud. Tras el susto de ir preso y una vez que la justicia fallara a su favor, su actitud altanera y engreída retorna una vez más al ser sacado de su celda, retando al policía presente, quien le asegura que no pasará mucho para que Sebastián regrese a la carceleta.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!