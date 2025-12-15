La tensión sigue creciendo en Eres Mi Bien cuando Vicente, desesperado por asegurar su casa, finalmente encuentra su título de propiedad, pero completamente roto. “¿Qué es esto?… Todo roto”, dice sin poder creerlo, mientras la angustia se apodera de él.

“Esto parece maldad”, insiste al notar que no se trata de un simple accidente. Al hablar con Rubén, ninguno logra entender quién pudo hacer algo así ni por qué, sin imaginar que Azucena está detrás del daño.

¿Quién descubrirá la verdad? ¿Qué pasará ahora que el título quedó inutilizado?

