Eres Mi Bien capítulo 85: El barrio en ALERTA tras amenaza de DESALOJO
Los vecinos se organizan ante el temor de perder sus casas y buscan una solución urgente.
La preocupación se apoderó del barrio en el reciente capítulo de Eres Mi Bien luego de que todos decidieran buscar los títulos de sus propiedades. Tras la carta de desalojo que recibieron Valeria y Emerson, el miedo se extendió rápidamente.
“Si hoy van por sus casas, mañana vienen por las nuestras”, advirtió Vicente, mientras otros proponían ir a Registros Públicos o a la inmobiliaria para actuar de inmediato. Convencidos de que alguien quiere hacerles daño, acordaron no quedarse de brazos cruzados.
¿Quién está detrás de estas cartas? ¿El barrio logrará proteger sus hogares?
