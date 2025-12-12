En Eres Mi Bien, Emerson califica que la carta notarial enviada a sus propiedades y la cual anuncia un inminente desalojo, es falsa (según un amigo suyo de la municipalidad). A pesar de que dicha noticia trajo el alivio inmediato de Meche, Valeria no se dejó llevar por la vaga afirmación y se indigna al ver la tranquilidad y ligereza de Emerson al manejar la situación, prometiendo ir a distintas notarías para descartar cualquier mínima posibilidad que ponga en peligro sus viviendas y locales. Esta misma determinación es apoyada por Meche y a pesar de las protestas de Emerson, ambas emprenden su viaje para averiguar la verdad tras dicho documento.

