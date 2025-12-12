En Eres Mi Bien, Claudia responde a las llamadas de Renato, donde él insiste en ver a Miranda bajo una fachada de preocupación. Claudia ya no aguanta más la situación y le deja en claro que no quiere ni necesita nada de él, mucho menos algo que esté relacionado a que esté cerca de Miranda. Por otro lado, el cinismo de Renato provoca que Claudia le confiese sin temor y con vehemencia que sabe que fue él quien atentó contra Ricardo, advirtiéndole que no haga más daño a los de su entorno y que no se acerque ni a Mauricio ni a Ricardo, cortando la llamada y dejándolo con la palabra en la boca. Esto provoca una evidente molestia en Renato, quien siente que es momento de tomar otras medidas.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!