En Eres Mi Bien, una brutal pelea se desata fuera del cuarto de Miranda. Ricardo logra superar a Mauricio y lo tiene acorralado mientras lo asfixia sin ningún control sobre sí mismo en consecuencia de su demencia, amenazando gravemente con que el ataque se vuelva letal. Cuando Mauricio está apunto de perder el conocimiento, Claudia, desesperada por salvar a Mauricio, agarra un adorno y golpea a Ricardo, dejándolo inconsciente.

