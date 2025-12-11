En Eres Mi Bien, Ricardo vuelve a recaer y en medio de su demencia, llega a la conclusión que Miranda es la única en la que puede confiar. Desesperado y enloquecido por esta idea, embiste violentamente contra Cayetana y Claudia para llegar donde Miranda y llevársela a la fuerza.

Justo en el instante donde todo parece perdido, Cayetana escucha la puerta y corre a desbloquearla, siendo guiada por la adrenalina y usando toda su fuerza. Rápidamente y sin perder tiempo, le pone al tanto de la situación a Mauricio, quien no pierde ni un segundo en llegar al cuarto de Miranda y amenazar fuertemente a Ricardo, dejando el momento en el punto máximo de tensión.

