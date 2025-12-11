Eres Mi Bien capítulo 83: Ricardo ARREMETE contra Claudia, ¿Mauricio llegará a tiempo?
Ricardo enfrenta a Claudia en un momento crítico mientras todos esperan que Mauricio llegue antes de que sea demasiado tarde.
Actualizado el: 11 diciembre 25 | 08:25 pm
En Eres Mi Bien, Ricardo deja de reconocer a su familia una vez más. En medio de su paranoia, mira a Claudia con ojos de horror: “Tú sabías que me iban a matar”. Claudia y Cayetana, al ver la tensión crecer sin control, encierran a Miranda en su propio cuarto para protegerla de Ricardo, quien ataca físicamente a Claudia.
Miranda no le queda más alternativa que llamar a su padre: “Ricardo se ha vuelto loco, no es el mismo de antes (…) mi mamá y Cayetana corren peligro, ven rápido por favor”. Tras escuchar el terror en la voz de su hija, Mauricio emprende rápidamente su viaje mientras intenta tranquilizar a su hija.
