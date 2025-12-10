El estado de Ricardo empeoró cuando, entre recuerdos confusos y dolor, empezó a gritarle a Claudia: “¿Tú me dejaste morir?”, mientras ella intentaba calmarlo sin éxito.

Miranda, aterrada, llamó a Mauricio suplicando ayuda: “¡Ricardo se volvió loco, mi mamá está en peligro!”. Sin poder salir y con un brote que lo hacía impredecible, madre e hija quedaron atrapadas hasta que Mauricio corrió a rescatarlas. ¿Lograrán ponerse a salvo? ¿Qué le está pasando realmente a Ricardo?

