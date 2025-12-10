La confusión estalló en “Eres Mi Bien” cuando Emerson le explicó a Alan que un supuesto inspector municipal había llevado su moto al depósito. Aunque aseguró tener todo “bajo control” y mostró una credencial, la verdad salió a la luz al llamar a la municipalidad.

“Es una credencial falsa, señor López”, reveló Mari Carmen, trabajadora de la Municipalidad del Callao, informándole que cayó en una banda que roba vehículos haciéndose pasar por inspectores. Mientras Emerson intenta entender cómo ocurrió, surge la gran pregunta: ¿podrá recuperar su moto?

