Ricardo vive un colapso emocional en “Eres Mi Bien” al estar atrapado entre imágenes confusas, reviviendo momentos con Claudia y sintiendo que el mundo se le desarma al recordar estos momentos, desde la primera descarga al darle la mano hasta las amenazas de Renato atentando contra su vida y la de ella.

Confundido, repite: “¿Estos recuerdos son reales?” y toma un cuchillo, pero Miranda lo detiene justo a tiempo. ¿Podrá recuperar su memoria sin perderse a sí mismo?

