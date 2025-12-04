Alan recibe dos órdenes de Renato: comprar un uniforme decente y entregar un sobre a un supuesto juez. Todo parecía rutinario hasta que el hombre llegó diciendo: “La justicia necesita discreción” y exigió rapidez.

Al entregarle el sobre, Alan notó el contenido: dinero. La inquietud creció al recordar que el juez, no mencionó su nombre al decirle a Alan que “no debería saber que soy juez”, aumentando aún más sus sospechas de que algo turbio se está moviendo a sus espaldas.

¿En qué está metido Renato? ¿Descubrirá Alan la verdad?

