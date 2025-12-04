La tensión explotó en “Eres Mi Bien” cuando Renato abrió un sobre y encontr

ó una bala que tenia escrita por fuera

Impactado, murmuró: “Maldita sea, tengo que pasarles rápido esas propiedades”, revelando que la mafia ya lo tiene cercado. El miedo lo invade y el tiempo corre en su contra. ¿Logrará pagar a tiempo? ¿Hasta dónde llegarán sus enemigos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!