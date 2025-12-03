Eres Mi Bien capítulo 77: “¿UNA PATADA EN LOS RIÑONES?” ¡Sebastián cruza una línea!
El joven aprovechó la recuperación de Rubén para golpearlo sin piedad.
En el último capítulo de “Eres Mi Bien”, Sebastián llegó a buscar a Fiorella, pero quien salió fue Rubén, recién dado de alta tras donar un riñón a Toñito. La tensión explotó cuando Rubén le lanzó: “Nadie te quiere acá, lárgate”, a lo que Sebastián respondió con amenazas.
Aprovechando su estado, le gritó “¿Qué tal una patada en los riñones?” antes de agredirlo, causando la aparición de Emerson, quien dijo: “¡Te metes con uno, te metes con todos!”. La escena dejó a Rubén adolorido y a todos indignados.
¿Hasta dónde llegará la violencia de Sebastián? ¿Cómo reaccionará Fiorella?
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!