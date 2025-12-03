Claudia enfrentó uno de los momentos más duros desde que Ricardo perdió la memoria. Él solo atinó a decir: “Lo siento, no tengo ningún recuerdo de usted”, mientras ella intentaba contener el quiebre por dentro.

Al despedirse, confesó para ella misma: “No sé si tengo las fuerzas necesarias… por eso no me sale de la boca la palabra adiós”. Después de Ricardo regresarse a su habitación, Claudia, detrás de su puerta soltó una última frase: “Si algún día logras recordar… piensa en la arquitecta que estuvo dispuesta a todo por ti”.

¿Recordará Ricardo lo que vivieron? ¿Podrá Claudia resistir esta distancia?

